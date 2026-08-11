Trump erklärt Straße von Hormuz für minenfrei

Vor dem Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran verlief die Schifffahrt in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitestgehend ungestört. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wurde durch die Straße von Hormuz transportiert, die auch etwa für den Transport von Flüssiggas und Dünger zentral ist.