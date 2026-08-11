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Auch Autismus-Debatte

Kombi-Impfungen könnten „ziemlich tödlich“ sein

Ausland
11.08.2026 10:46
Trump will Impfempfehlungen für Kinder deutlich reduzieren und bisherige Kombi-Impfungen künftig ...
Trump will Impfempfehlungen für Kinder deutlich reduzieren und bisherige Kombi-Impfungen künftig auf mehrere Arztbesuche verteilen.(Bild: AFP/JIM WATSON)
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Von krone.at

US-Präsident Donald Trump gilt als Impfskeptiker. Mit einer neuen Anordnung am Dienstag erklärte er, seine Regierung erkenne ab sofort nur noch Impfungen gegen elf Krankheiten als zentrale Empfehlungen für Kinder an.

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Ein ähnlicher Umbau war im März von einem Bundesgericht vorläufig gestoppt worden, zudem liegen viele Impfregeln bei den Bundesstaaten. Impfungen etwa gegen Hepatitis B, Covid-19 und Grippe sollten demnach nicht mehr pauschal für alle Kinder empfohlen werden.

Versicherung übernimmt Kosten
Eltern könnten sich aber weiterhin für sämtliche Impfungen entscheiden, betonte Trump bei der Unterzeichnung der Anordnung im Weißen Haus. Die Impfungen sollten nach Angaben der Regierung auch weiterhin von Versicherungen übernommen werden.

(Bild: AFP/JIM WATSON)

Trump fordert, den kombinierten MMR-Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln künftig möglichst in drei einzelne Impfungen aufzuteilen und diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu verabreichen. Zusammen könnten die Impfstoffe möglicherweise „ziemlich tödlich“ sein, sagte Trump. Auf die Frage eines Journalisten, ob es dafür Belege gebe, antwortete er: „Nein.“ Er habe aber von Menschen gehört, die dies behaupteten.

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Weniger Autismus-Diagnosen?
Trump brachte den neuen Kurs auch mit der Debatte über Autismus in Verbindung und sagte, weniger und zeitlich getrennte Impfungen könnten die Zahl der Autismus-Diagnosen möglicherweise senken.

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