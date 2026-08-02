Depression in der Familie: Helfen ja, retten nein

Angehörige sind weder verpflichtet noch in der Lage, die alleinige Verantwortung zu übernehmen. Die betroffene Person selbst ist verantwortlich dafür, die Erkrankung einzugestehen, sich gegenüber anderen zu äußern und sich für professionelle Hilfe zu entscheiden. Organisatorisch kann man als Angehöriger bei der Suche danach helfen. Aber es ist wichtig, dass der Patient weiterhin mündig und selbstverantwortlich bleibt. Das gilt auch für alle anderen Lebensbereiche. Helfen ja, retten nein.

In Ihrem Buch finden sich u. a. Tipps, wie Familienmitglieder, Partner und Freunde wertschätzend Nein sagen können. Welche sind es?

Nur ein klares „Nein zum Retten wollen“ ist ein „Ja zu ausreichend Selbstfürsorge“ und damit die Fähigkeit, langfristig helfen zu können. Und wenn sie Ja zu sich selbst gesagt haben, nehmen sie sich Zeit für sich und ihr eigenes Leben: ihre Freunde, ihre Hobbys, für Bewegung, Meditation, ein Vollbad, lange Spaziergänge, Saunabesuche. Wichtig ist auch, kleine und größere Auszeiten vom Alltag zu gestalten. So werden Angehörige die nötige Kraft und Gelassenheit aufbringen, um bessere Helfer zu sein.

In meiner eigenen Therapie hat mir das Bild geholfen, dass in einer Notlage im Flugzeug sich jeder zunächst selbst eine Sauerstoffmaske aufsetzt und erst dann Bedürftigen helfen solle. Das erhöht die Chancen enorm, dass beide Parteien gut durch die Krise kommen.