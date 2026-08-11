Österreich – ohne Geschichte

Weitgehend unbemerkt von der politischen und medialen Öffentlichkeit jährte sich vor wenigen Tagen ein überaus bedeutsames Ereignis der österreichischen Geschichte. Vor 220 Jahren, am 6. August des Jahres 1806, legte Kaiser Franz II. aus dem Hause Habsburg-Lothringen die römisch-deutsche Kaiserkrone nieder und erklärte das alte Reich, das nahezu ein Jahrtausend existiert hatte, für erloschen.
EINERSEITS mag nun manch einer denken, was kümmern uns derlei Ereignisse aus ferner Vergangenheit? Wir haben genug Probleme in der Gegenwart und arbeiten müssen wir schließlich für die Zukunft.
ANDERERSEITS aber beruht das, was unsere kleine Republik an internationaler Reputation und an Gewicht in der Welt, aber auch in der Europäischen Union hat, nicht zuletzt auf einer ruhmreichen Geschichte. Bis zu diesem 6. August 1806 war Österreich nämlich über sechs Jahrhunderte das Zentrum der abendländischen Universalmonarchie, des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation nämlich. Und Wien war die Reichshaupt- und Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers.
Und vom Erbe dieser Geschichte zehren wir bis zum heutigen Tag. Unser Status als kulturelle Großmacht, die Prachtbauten der Wiener Ringstraße, unser Ansehen bei den Nachbarstaaten, die einst auch zu diesem Reich gehörten, all das ist das Erbe dieses alten Reiches. Deshalb würde Österreich ein wenig mehr Geschichtsbewusstsein gut anstehen.
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