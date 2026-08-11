Österreich – ohne Geschichte

ANDERERSEITS aber beruht das, was unsere kleine Republik an internationaler Reputation und an Gewicht in der Welt, aber auch in der Europäischen Union hat, nicht zuletzt auf einer ruhmreichen Geschichte. Bis zu diesem 6. August 1806 war Österreich nämlich über sechs Jahrhunderte das Zentrum der abendländischen Universalmonarchie, des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation nämlich. Und Wien war die Reichshaupt- und Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers.