Hütter: Auf du und du mit Europas Fußball-Bossen

Bruno Hütter ist einer der längstdienenden Mitarbeiter bei Sturm. 2007 trat er seinen Dienst bei den Schwarzen an, für die er davor schon zehn Jahre ehrenamtlich im Einsatz war. „Ich war Fan-Beauftragter“, erinnert sich der Steirer, der in seiner schwarzen Ära kaum ein Spiel verpasst hat. Im vergangenen September feierte Hütter ein besonderes Jubiläum, bestritt sein 1000. Spiel in seiner Funktion.