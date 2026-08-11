Hütter: Auf du und du mit Europas Fußball-Bossen

Ohne ihm geht im Stadion gar nichts! Bruno Hütter ist seit einer Ewigkeit beim Klub, wo er als Leiter für den Spielbetrieb und Sicherheitschef fungiert. Vor einem Europacup-Match ist der 46-Jährige ein gefragter Mann, betreut die UEFA-Delegation und sorgt mit Security und Polizei für einen reibungslosen Ablauf.
Bruno Hütter ist einer der längstdienenden Mitarbeiter bei Sturm. 2007 trat er seinen Dienst bei den Schwarzen an, für die er davor schon zehn Jahre ehrenamtlich im Einsatz war. „Ich war Fan-Beauftragter“, erinnert sich der Steirer, der in seiner schwarzen Ära kaum ein Spiel verpasst hat. Im vergangenen September feierte Hütter ein besonderes Jubiläum, bestritt sein 1000. Spiel in seiner Funktion.
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