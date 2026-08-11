Junger Rennradfahrer kracht gegen Felswand – tot!

Tragischer Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 18-jähriger Rennradfahrer verlor in Kramsach (Bezirk Kufstein) auf einer abschüssigen Landesstraße die Kontrolle und krachte mit voller Wucht gegen eine Felswand. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.