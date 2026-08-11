Junger Rennradfahrer kracht gegen Felswand – tot!

Tragischer Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 18-jähriger Rennradfahrer verlor in Kramsach (Bezirk Kufstein) auf einer abschüssigen Landesstraße die Kontrolle und krachte mit voller Wucht gegen eine Felswand. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 16.30 Uhr. Laut Polizei war der 18-jährige Deutsche aus Aachen mit seinem Rennrad auf der Brandenberger Landesstraße (L4) in Richtung Kramsach unterwegs, als er auf der abschüssigen Fahrbahn plötzlich die Kontrolle verloren haben dürfte.
Erfolglose Bremsversuche
Trotz Bremsversuchen geriet der junge Mann auf die linke Fahrbahnseite und krachte daraufhin mit voller Wucht gegen die angrenzende Felswand.
Passant entdeckte Schwerstverletzten
Der schwerst verletzte Rennradfahrer kam auf der Straße zu liegen und wurde von einem nachkommenden Verkehrsteilnehmer aufgefunden. „Dieser leistete Erste Hilfe und setzte sofort die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Polizei.
Jede Hilfe kam leider zu spät
Für den 18-Jährigen kam aber leider jede Hilfe zu spät. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.
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