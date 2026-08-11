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„Wehleidig“ genannt

Kunstfehler-Opfer erhält vierfaches Schmerzensgeld

Kärnten
11.08.2026 08:00
Frau C. stürzte mit dem Fahrrad, erlitt Verletzungen an beiden Armen (Symbolfoto) – das Drama ...
Frau C. stürzte mit dem Fahrrad, erlitt Verletzungen an beiden Armen (Symbolfoto) – das Drama begann aber erst nach der falschen Behandlung im Krankenhaus.(Bild: Vadym Huzhva - stock.adobe.com)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Fehler können jedem passieren, aber bei Ärzten sind die Folgen gravierend. Und meist ist es für Patienten extrem schwierig, das zu beweisen und Ansprüche durchzusetzen. Eine Kärntnerin bewies langen Atem: Drei Jahre lang kämpfte sie, nach einem Gerichtsgutachten zahlt ihr das Spital nun das Vierfache des Geforderten!

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Frau C. ist humorvoll, adrett und guter Dinge. Und dass ihre rechte Hand nur noch schwer eingeschränkt gebrauchsfähig ist, kann sie bereits gut kaschieren. „Ich kann als Rechtshänderin nicht mehr schreiben, garteln oder sonst viel damit tun. Aber man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen“, sagt sie. „Und wenn einem so etwas passiert wie mir, muss man sich auch emotional zurücknehmen, sonst ist das viel zu zermürbend.“

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