Kunstfehler-Opfer erhält vierfaches Schmerzensgeld

Frau C. ist humorvoll, adrett und guter Dinge. Und dass ihre rechte Hand nur noch schwer eingeschränkt gebrauchsfähig ist, kann sie bereits gut kaschieren. „Ich kann als Rechtshänderin nicht mehr schreiben, garteln oder sonst viel damit tun. Aber man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen“, sagt sie. „Und wenn einem so etwas passiert wie mir, muss man sich auch emotional zurücknehmen, sonst ist das viel zu zermürbend.“