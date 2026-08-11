Kunstfehler-Opfer erhält vierfaches Schmerzensgeld

Fehler können jedem passieren, aber bei Ärzten sind die Folgen gravierend. Und meist ist es für Patienten extrem schwierig, das zu beweisen und Ansprüche durchzusetzen. Eine Kärntnerin bewies langen Atem: Drei Jahre lang kämpfte sie, nach einem Gerichtsgutachten zahlt ihr das Spital nun das Vierfache des Geforderten!
Frau C. ist humorvoll, adrett und guter Dinge. Und dass ihre rechte Hand nur noch schwer eingeschränkt gebrauchsfähig ist, kann sie bereits gut kaschieren. „Ich kann als Rechtshänderin nicht mehr schreiben, garteln oder sonst viel damit tun. Aber man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen“, sagt sie. „Und wenn einem so etwas passiert wie mir, muss man sich auch emotional zurücknehmen, sonst ist das viel zu zermürbend.“
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