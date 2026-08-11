Rapid behält weiße Weste – Sturm bejubelt Weiper

Der LASK bleibt fehlerfrei, Saisonstart geglückt – Rapids sechster Sieg im sechsten Spiel, Weipers Stelldichein mit einem Doppelpack im Derby für Sturm, Alaba turtelt mit Juve und der Fußball und seine Kuriositäten. Ausgabe 47 des Sportkrone-Inside-Podcasts mit Stefan Maierhofer, Tom Steiger und Marco Cornelius...