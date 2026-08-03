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IQ-Entwicklung: Werden wir jetzt wieder dümmer?

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03.08.2026 05:00
Wie gut Menschen in Tests abschneiden, hängt auch von Bildung, Gesundheit, Sprache, Ernährung, ...
Wie gut Menschen in Tests abschneiden, hängt auch von Bildung, Gesundheit, Sprache, Ernährung, sozialer Sicherheit und kulturellen Anforderungen ab.(Bild: Getty Images/Lyudinka)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Über Jahrzehnte schien die Menschheit immer klüger zu werden. Generation für Generation erzielten wir bessere Ergebnisse bei Intelligenztests. Doch inzwischen dreht dieser Trend. In mehreren Industrieländern stagnieren oder sinken die Testergebnisse. Was steckt dahinter?

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Es beginnt mit einer Zahl: 100. Seit Jahrzehnten gilt sie als Maßstab menschlicher Intelligenz. Wer einen IQ von 100 erreicht, liegt exakt im Durchschnitt der Bevölkerung. Doch diese Zahl ist trügerisch. Sie beschreibt keinen festen Wert, sondern einen beweglichen Maßstab. Intelligenztests werden regelmäßig neu normiert, der Durchschnitt bleibt stets bei 100. Gerade deshalb fiel Psychologen etwas Bemerkenswertes auf: Als Menschen neue Versionen derselben Tests bearbeiteten, erzielten sie über Jahrzehnte hinweg immer bessere Rohwerte. Im Durchschnitt stiegen die Ergebnisse um etwa drei IQ-Punkte pro Dekade. Der neuseeländische Politikwissenschafter James R. Flynn machte dieses Phänomen in den 1980er-Jahren weltweit bekannt. Seither trägt es seinen Namen: Flynn-Effekt.

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