„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus

Auch in den USA haben zuletzt Gesundheitsbehörden in Florida Alarm geschlagen. Bis zum 30. Juli wurden dort zwölf Infektionen und ein Todesfall im Palm Beach County registriert. Hinzu kommen zwei weitere Todesfälle und 14 Infizierte im Bundesstaat sowie fünf Todesfälle im Bundesstaat Louisiana. Diese Zahlen folgen auf 33 Fälle mit fünf Todesopfern im Jahr 2025 und einen starken Anstieg im Jahr 2024, als die Zahl der Infektionen in Florida auf 82 stieg und 19 Menschen starben.