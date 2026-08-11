Sorgt Ex-Salzburg-Coach für Geldregen bei Bayern?

Erhalten die Bayern doch noch einen großen Teil der einstigen 50-Millionen-Ablöse für Joao Palhinha zurück? Während man in München eine Zeit lang sogar befürchten musste, dass der Portugiese zum teuren Ladenhüter wird, könnte ein ehemaliger Salzburg-Trainer jetzt sogar für einen unverhofften Geldregen sorgen.