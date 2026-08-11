Sorgt Ex-Salzburg-Coach für Geldregen bei Bayern?

Erhalten die Bayern doch noch einen großen Teil der einstigen 50-Millionen-Ablöse für Joao Palhinha zurück? Während man in München eine Zeit lang sogar befürchten musste, dass der Portugiese zum teuren Ladenhüter wird, könnte ein ehemaliger Salzburg-Trainer jetzt sogar für einen unverhofften Geldregen sorgen.
Joao Palhinha soll die Bayern verlassen, das wurde vom Klub klar kommuniziert. Der Portugiese, nach langem Transfer-Drama schließlich für 50 Millionen Euro nach München gelotst, konnte sich beim Rekordmeister nie durchsetzen und soll deshalb schnell von der Gehaltsliste.
Die Bayern haben sich längst damit abgefunden, dass man ein Transferminus hinnehmen muss. Immerhin meldete zuletzt Premier-League-Verein Aston Villa konkretes Interesse an. Rund 30 Millionen Euro sollen die Münchner verlangen – ein Preis, den die Engländer gerne drücken möchten.
Große Umbruch bei Newcastle
Doch Matthias Jaissle, ehemaliger Trainer von Red Bull Salzburg, könnte die Karte nun neu mischen. Der neue Coach von Newcastle United sucht dringend nach einem guten Neuzugang im zentralen Mittelfeld. Denn mit Bruno Guimaraes (zu Arsenal) und Sandro Tonali (zu Tottenham) hat man zwar über 200 Millionen an Transfereinnahmen erzielt, zugleich aber zentrale Spieler verloren.
Palhinha gilt nun, laut englischen Medien, als Kandidat für Newcastle – ebenso wie Ex-Bayern-Kicker Pierre-Emile Höjbjerg. Wenn die „Magpies“ sich entscheiden in den Palhinha-Poker einsteigen, können sich die Bayern auf einen unverhofften Geldregen freuen. Die geforderten 30 Millionen könnten da im Kampf gegen Liga-Rivalen Aston Villa bald überboten werden.
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