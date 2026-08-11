„Mad Men“-Star Jon Hamm wird mit 55 erstmals Vater

Dank Therapie zum Kinderwunsch

Fans von Jon Hamm wird diese Nachricht vielleicht überraschen. Denn der Schauspieler machte lange Zeit keinen Hehl daraus, dass das Familienleben für ihn kein Thema sei. Später verriet Hamm, dass er vor allem von persönlichen Erfahrungen geprägt gewesen sei, da seine Mutter an Darmkrebs starb, als er gerade mal zehn Jahre alt war.