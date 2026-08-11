„Mad Men“-Star Jon Hamm wird mit 55 erstmals Vater

Jon Hamm galt lange Zeit als überzeugter Junggeselle, doch diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Denn drei Jahre nach der Hochzeit mit Anna Osceola (38) freut sich das Paar auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs.
Wie das „People“-Magazin von einer Quelle aus dem Umfeld des „Mad Man“-Stars erfahren hat, wird Hamm mit 55 Jahren zu ersten Mal Papa. Die „Daily Mail“ veröffentlichte zudem Fotos des Paares bei einem Strandtag in den Hamptons. Deutlich zu sehen: der Babybauch der 38-Jährigen.
Am „Mad Men“-Set kennengelernt
Hamm und Osceola lernten sich bereits 2015 am Set von „Mad Men“ kennen, da sie im Finale eine kleine Rolle als Rezeptionistin hatte. Der Serienstar war damals allerdings noch mit seiner langjährigen Partnerin Jennifer Westfeldt liiert.
Jahre später sprang der Funke dann endgültig über: 2020 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, 2023 tauschten sie Ringe. Und jetzt der nächste Schritt im Liebes-Glück: ein Baby!
Dank Therapie zum Kinderwunsch
Fans von Jon Hamm wird diese Nachricht vielleicht überraschen. Denn der Schauspieler machte lange Zeit keinen Hehl daraus, dass das Familienleben für ihn kein Thema sei. Später verriet Hamm, dass er vor allem von persönlichen Erfahrungen geprägt gewesen sei, da seine Mutter an Darmkrebs starb, als er gerade mal zehn Jahre alt war.
Vor einigen Jahren erklärte Hamm aber auch, dass er dank einer Therapie diese schwierige Zeit aufarbeiten und dadurch auch neue Perspektiven für sein Leben entwickeln konnte. Etwa auch in Bezug auf Ehe und Kinder.
Und schon nach seiner Hochzeit schwärmte der „Mad Man“-Star: „Es war großartig. Und ich hoffe, dass daraus Kinder entstehen.“ Ein Wunsch, der jetzt in Erfüllung geht ...
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