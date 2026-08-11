Ex-Machthaber Bashar al-Assad zum Tode verurteilt

Jubelszenen nach Todesurteilen

Vor dem Justizpalast in Damaskus versammelten sich während der Urteilsverkündung Dutzende Menschen. Nach dem Todesurteil gegen Najib brachen Jubel und Freudenschreie aus, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Einige Menschen hielten Bilder von Personen hoch, deren Tod Najib vorgeworfen wird. Auch in Daraa hat es Augenzeugenberichten zufolge Freudenbekundungen gegeben.

Neue syrische Regierung arbeitet Assads Verbrechen auf

In der Provinz Daraa hatte im Jahr 2011 der Aufstand gegen die Assad-Regierung begonnen. Najib wurde im Jänner 2025, wenige Wochen nach dem Sturz der Assad-Regierung, in der syrischen Hafenstadt Latakia festgenommen. Der Prozess gegen den Ex-Machthaber selbst und dessen Umfeld wurde im April eröffnet. Die neue syrische Führung will die früheren Verantwortlichen von Assads Sicherheits- und Regierungsapparat zur Verantwortung ziehen. Doch das ist eine große Herausforderung für die neue Justiz, die versucht, unabhängig zu agieren.