Jetzt fix! Barca-Kapitän wechselt zu Liverpool

Ronald Araujo wechselt vom spanischen Fußball-Meister FC Barcelona zum FC Liverpool. Der 27-jährige Abwehrspieler kommt per Leihe für eine Saison, wie beide Vereine mitteilten.
Laut Medienberichten vereinbarte der englische Traditionsclub zudem eine Kaufoption in Höhe von über 50 Millionen Euro mit den Katalanen.
Araujo war erst Anfang des Jahres zum Kapitän der Mannschaft ernannt worden. Zuletzt spielte er in den Planungen von Coach Hansi Flick aber keine zentrale Rolle mehr. Der Nationalspieler Uruguays kam 2018 nach Barcelona und absolvierte über 200 Pflichtspiele für die Katalanen. Mit den Reds um Neo-Trainer Andoni Iraola startet Araujo am 23. August gegen Newcastle United in die Premier-League-Saison.
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