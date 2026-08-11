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Pigs Wunschteam steht

13 Direktoren bestätigt: ORF hat eine neue Führung

Innenpolitik
11.08.2026 14:59
Vier Zentraldirektoren und neun Landesdirektoren wurden vom Stiftungsrat bestellt.
Vier Zentraldirektoren und neun Landesdirektoren wurden vom Stiftungsrat bestellt.(Bild: Jennifer Kapellari)
Porträt von Jennifer Kapellari
Porträt von Jasmin Gaderer
Porträt von Alexander Krenn
Von Jennifer Kapellari , Jasmin Gaderer und Alexander Krenn

Showdown am Küniglberg: Der ORF-Stiftungsrat hat über das neue Führungsteam von Generaldirektor Clemens Pig entschieden. Alle 13 Wunschkandidaten wurden bestätigt – und der brisante Gerichtsprozess von Vorgänger Roland Weißmann gegen den Sender wurde vertagt. Die „Krone“ berichtet live.

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Die wichtigsten Entwicklungen rund um die ORF-Direktorenwahl in aller Kürze:

  • Der ORF-Stiftungsrat hat über 13 Top-Jobs entschieden: Die vier Zentraldirektionen und alle neun Leiter der Landesstudios wurden am Küniglberg mit deutlicher Mehrheit bestellt.
  • Clemens Pig hat fünf Frauen und acht Männer nominiert. Nur einer der bisherigen Zentraldirektoren (Harald Kräuter) bleibt im Amt, in vier Landesstudios wird es ebenfalls zu einem Wechsel kommen. Hier sehen Sie Pigs gesamtes Team.
  • FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler wollte die Wahl verschieben. Er ortete ein intransparentes Verfahren und mögliche „Freunderlwirtschaft“. Pig verglich er vor der Sitzung mit einem nordkoreanischen Diktator.
  • Für zusätzliche Brisanz sorgte der Fall Roland Weißmann: Ausgerechnet am Tag der Direktorenwahl ist der Prozess um die Entlassung des früheren ORF-Generaldirektors gestartet – und wurde nach ersten Wortgefechten auf den 20. November vertagt.
  • „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann übt scharfe Kritik: Während zahlreiche ORF-Führungskräfte freigestellt oder entlassen wurden, darf Stiftungsratschef Heinz Lederer trotz laufender Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung weiterarbeiten – und heute Pigs Direktorenteam bestellen. „Was läuft da?“
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