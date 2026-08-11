13 Direktoren bestätigt: ORF hat eine neue Führung

Showdown am Küniglberg: Der ORF-Stiftungsrat hat über das neue Führungsteam von Generaldirektor Clemens Pig entschieden. Alle 13 Wunschkandidaten wurden bestätigt – und der brisante Gerichtsprozess von Vorgänger Roland Weißmann gegen den Sender wurde vertagt. Die „Krone“ berichtet live.