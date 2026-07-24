Zu viele Ex-Premierminister: Harry muss warten

Für Harry ist das eine weitere Frust-Nachricht im Dauerkampf um seine Sicherheit. Seit seinem Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 streitet er mit den britischen Behörden darüber, welchen Schutz er und seine Familie bei Aufenthalten in Großbritannien erhalten sollen. Mehrfach zog der Prinz bereits vor Gericht, um gegen Entscheidungen des Innenministeriums vorzugehen, dass er kein Anrecht auf Polizeischutz hätte.