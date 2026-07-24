Bill Kaulitz hatte bei Hochzeit emotionalen Crash

Die Hochzeit von Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing war für Bill Kaulitz purer Stress. In der dritten Folge der Netflix-Serie „Kaulitz und Kaulitz“ erzählt der Sänger von einem Streit während der Feierlichkeiten. Auslöser war er selbst mit seinem Frust über sein Single-Dasein.
Im September 2025 heiratete Georg seine langjährige Partnerin Susanne nach mehr als 17 Jahren Beziehung. Die Hochzeit auf dem Château Saint-Martin nahe Nizza sollte für die Band und ihre Freunde ein besonderer Moment werden. Für Bill Kaulitz entwickelte sich die Feier jedoch zum Albtraum.
In letzter Sekunde versetzt
Zu Beginn der Folge mit dem Titel „Traumhochzeit“ berichtet der 36-Jährige, dass er eigentlich nicht allein zu der Hochzeit erscheinen wollte. Er habe ein Date mitbringen wollen, das er selbst als möglichen Heiratskandidaten bezeichnete. Doch kurz vor der Reise erhielt Bill eine Absage. „In letzter Sekunde hat mich mein Date doch versetzt. Heißt, es ist das Worst-Case-Szenario eingetreten. Ich reise alleine an“, berichtete der Musiker. Die Abfuhr bezeichnete er als „traurig und schlimm“.
Streit hinter den Kulissen
Die Situation beschäftigte ihn auch während der mehrtägigen Feierlichkeiten. Nach einem gemeinsamen Abendessen kam es hinter den Kulissen zum Streit. „Alle haben sich auf mich eingeschworen und dann wurde ich von allen Seiten angegangen“, klagte Bill. Als die Kameras weg waren, hätten alle wild auf ihn eingeredet. „Wir saßen dann da bis zum Morgengrauen und haben diskutiert, beziehungsweise wurde ich angegriffen“, schilderte der Sänger.
Auch zwischen Bill und Tom Kaulitz krachte es. Bill klagte, dass er sich mehr Unterstützung von seinem Bruder wünsche. „Ich sitze da ganz alleine und muss mich verteidigen und dann wünsche ich mir natürlich, dass irgendjemand bei mir ist und sagt: ,Weißt du was? Bill hat auch recht. Jetzt hört mal alle auf‘“, schilderte der Star.
Auch Tom äußerte sich zu dem Vorfall. Er habe es nicht kommen sehen, dass Bill so unter der Situation litt, als Single zur Hochzeit zu kommen. Gleichzeitig betonte der Gitarrist, dass es an diesem Tag eigentlich um Georg und seine Frau gegangen sei.
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