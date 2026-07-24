Bill Kaulitz hatte bei Hochzeit emotionalen Crash

In letzter Sekunde versetzt

Zu Beginn der Folge mit dem Titel „Traumhochzeit“ berichtet der 36-Jährige, dass er eigentlich nicht allein zu der Hochzeit erscheinen wollte. Er habe ein Date mitbringen wollen, das er selbst als möglichen Heiratskandidaten bezeichnete. Doch kurz vor der Reise erhielt Bill eine Absage. „In letzter Sekunde hat mich mein Date doch versetzt. Heißt, es ist das Worst-Case-Szenario eingetreten. Ich reise alleine an“, berichtete der Musiker. Die Abfuhr bezeichnete er als „traurig und schlimm“.