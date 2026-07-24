Sänger Chris Brown gab Gewalt in London zu

Der US-Amerikaner fiel bereits zuvor wegen gewalttätiger Übergriffe auf. 2009 hatte er seine damalige Partnerin, Sängerin Rihanna, angegriffen und war dafür zu Haft auf Bewährung und Sozialstunden verurteilt worden. Bilder, die Rihanna mit blauen Flecken im Gesicht und Platzwunden zeigten, gingen damals um die Welt. Die Sängerin sagte, sie habe eine SMS von seiner Ex-Freundin an ihn gelesen, wonach ein Streit zwischen ihnen ausgebrochen sei. Sie habe Brown beim Lügen ertappt und dieser sei daraufhin ausgerastet. Der Sänger und Songwriter deutete wiederum 2009 in einem Interview an, dass auch Rihanna gewalttätig gewesen sei.