Uche Yara: Vorgeschmack aufs Debütalbum

Uche Yara und Bilderbuch rücken näher zusammen: Die gefeierte Musikerin mit oberösterreichischen Wurzeln übernimmt künftig die Rolle der Live-Leadgitarristin der Wiener Band, wir berichteten bereits. Parallel dazu steht Uche Yaras Debütalbum in den Startlöchern. Die neue Single gibt darauf einen Vorgeschmack.
Die Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin Uche Yara verstärkt Bilderbuch künftig als Live-Leadgitarristin, wir haben darüber berichtet.
2022 war sie bereits Support-Act der Bilderbuch-Tour „Gelb ist das Feld“ und stand später gemeinsam mit der Band im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf der Bühne. Doch nun schlägt sie auch in ihrer Solokarriere das nächste Kapitel auf. Die aktuelle Single „hello hello“ gibt einen ersten Vorgeschmack auf ihr Debütalbum „Bodyscanner“, das am 25. September erscheint.
Ein Aufschrei, eine Suche
Zur Single sagt die gebürtige Mühlviertlerin, die heute in Berlin lebt: „hello hello entstand aus einem Gefühl des Unglaubens gegenüber der Welt um uns herum. Wie kann es sein, dass wir alle schauen, aber nicht wirklich hinsehen? Wie können wir alle hören, aber nicht zuhören? Wie können wir alle fühlen und dennoch gleichgültig bleiben? Es ist ein Aufschrei gegen die kollektive Abstumpfung und eine Suche nach Empathie in einer zunehmend überwältigenden Realität.“
Einzigartige Clubbing-Atmo
Musikalisch zeigt sie einmal mehr ihre einzigartige Mischung aus roher Intensität, Psychedelic Rock, musikalischer Neugier und eindringlichen Melodien. Während Uche Yara mit neuer Single und ihrem kommenden Debütalbum durchstartet, schlagen auch Bilderbuch die nächste Seite ihrer Bandgeschichte auf.
Bilderbuch gibt bald neue Termine bekannt
Bilderbuch, seit Jahren einer der international erfolgreichsten heimischen Popexporte, bringen am 18. September ihr mittlerweile neuntes Studioalbum „∞+1“ heraus. Die Singles „Irgendwo“ und „Push Reality“ sind bereits als Vorboten erschienen, diese wurden noch mit Michael Krammer, dem Vorgänger von Uche Yara an der Leadgitarre, eingespielt.
In der für Bilderbuch-Verhältnisse äußerst intimen Location am Donaukanal sind zudem zwei Konzerte für den 14. August und den 11. September angekündigt. Weitere Livetermine sollen bald bekannt gegeben werden.
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