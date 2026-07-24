Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilderbuch-Gitarristin

Uche Yara: Vorgeschmack aufs Debütalbum

Oberösterreich
24.07.2026 16:00
Uche Yara, Sängerin und Multiinstrumentalistin aus Oberösterreich – Solistin und neue ...
Uche Yara, Sängerin und Multiinstrumentalistin aus Oberösterreich – Solistin und neue Leadgitarristin bei Bilderbuch holten die heimische fix an Bord.(Bild: GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Uche Yara und Bilderbuch rücken näher zusammen: Die gefeierte Musikerin mit oberösterreichischen Wurzeln übernimmt künftig die Rolle der Live-Leadgitarristin der Wiener Band, wir berichteten bereits. Parallel dazu steht Uche Yaras Debütalbum in den Startlöchern. Die neue Single gibt darauf einen Vorgeschmack.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin Uche Yara verstärkt Bilderbuch künftig als Live-Leadgitarristin, wir haben darüber berichtet.

2022 war sie bereits Support-Act der Bilderbuch-Tour „Gelb ist das Feld“ und stand später gemeinsam mit der Band im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf der Bühne. Doch nun schlägt sie auch in ihrer Solokarriere das nächste Kapitel auf. Die aktuelle Single „hello hello“ gibt einen ersten Vorgeschmack auf ihr Debütalbum „Bodyscanner“, das am 25. September erscheint.

Ein Aufschrei, eine Suche
Zur Single sagt die gebürtige Mühlviertlerin, die heute in Berlin lebt: „hello hello entstand aus einem Gefühl des Unglaubens gegenüber der Welt um uns herum. Wie kann es sein, dass wir alle schauen, aber nicht wirklich hinsehen? Wie können wir alle hören, aber nicht zuhören? Wie können wir alle fühlen und dennoch gleichgültig bleiben? Es ist ein Aufschrei gegen die kollektive Abstumpfung und eine Suche nach Empathie in einer zunehmend überwältigenden Realität.“

Einzigartige Clubbing-Atmo
Musikalisch zeigt sie einmal mehr ihre einzigartige Mischung aus roher Intensität, Psychedelic Rock, musikalischer Neugier und eindringlichen Melodien. Während Uche Yara mit neuer Single und ihrem kommenden Debütalbum durchstartet, schlagen auch Bilderbuch die nächste Seite ihrer Bandgeschichte auf.

Lesen Sie auch:
Künftig steht ein neues Gesicht mit Sänger Maurice Ernst auf der Bühne.
Und planen Rückkehr
Bilderbuch überrascht Fans mit neuem Bandmitglied
30.06.2026
„Ahoi! Pop“ in Linz
Nina Chuba: Eine Party für die wilden Mädchen
11.07.2026
Poxrucker Sisters
Drei Schwestern: Mit Zitronen-Song in den Sommer
06.05.2026

Bilderbuch gibt bald neue Termine bekannt
Bilderbuch, seit Jahren einer der international erfolgreichsten heimischen Popexporte, bringen am 18. September ihr mittlerweile neuntes Studioalbum „∞+1“ heraus. Die Singles „Irgendwo“ und „Push Reality“ sind bereits als Vorboten erschienen, diese wurden noch mit Michael Krammer, dem Vorgänger von Uche Yara an der Leadgitarre, eingespielt. 

In der für Bilderbuch-Verhältnisse äußerst intimen Location am Donaukanal sind zudem zwei Konzerte für den 14. August und den 11. September angekündigt. Weitere Livetermine sollen bald bekannt gegeben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
127.204 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel
113.538 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
111.162 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1084 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
788 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
763 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Oberösterreich
Bilderbuch-Gitarristin
Uche Yara: Vorgeschmack aufs Debütalbum
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Straßenkunst-Highlight
Linzer Pflasterspektakel: „So viel Spaß und Gaudi“
Slowake erwischt
Drogenlenker ohne Schein hat Kennzeichen gestohlen
Krone Plus Logo
„Chef“ im Interview:
„Das macht heute kein Jungbauer mehr mit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf