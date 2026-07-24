Uche Yara: Vorgeschmack aufs Debütalbum

Ein Aufschrei, eine Suche

Zur Single sagt die gebürtige Mühlviertlerin, die heute in Berlin lebt: „hello hello entstand aus einem Gefühl des Unglaubens gegenüber der Welt um uns herum. Wie kann es sein, dass wir alle schauen, aber nicht wirklich hinsehen? Wie können wir alle hören, aber nicht zuhören? Wie können wir alle fühlen und dennoch gleichgültig bleiben? Es ist ein Aufschrei gegen die kollektive Abstumpfung und eine Suche nach Empathie in einer zunehmend überwältigenden Realität.“