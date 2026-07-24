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Kommt Verlängerung?

Zivi oder Heer: „Gleiches Recht für alle!“

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24.07.2026 16:00
Zivildiener sind beim Roten Kreuz nicht mehr wegzudenken.
Zivildiener sind beim Roten Kreuz nicht mehr wegzudenken.(Bild: RK/D. Temmel)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Nachdem bald eine Verlängerung der Wehrpflicht bevorstehen könnte, wird im „Krone“-Forum diskutiert, ob sich in Folge auch etwas an der Dauer des Zivildienstes ändern müsste. 

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Die Diskussion über eine mögliche Verlängerung von Wehr- und Zivildienst wird von vielen Lesern vor allem unter dem Aspekt der Fairness betrachtet. Mehrfach wird gefordert, dass beide Dienste gleich lange dauern sollten. 

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KroneLeser3906513
Um fair zu sein... Sollten Beide gleich lange eingesetzt werden. Wieso es seit Jahren diesen Unterschied gibt?!
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mascha
Gleiches Recht für ALLE. Zivildienst ist jetzt schon 9 Monate, dann Bundesheer auch auf 9 Monate verlängern.
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Auch Frauen werden gern beim Bundesheer aufgenommen – bisher allerdings nur auf freiwilliger ...
Auch Frauen werden gern beim Bundesheer aufgenommen – bisher allerdings nur auf freiwilliger Basis.(Bild: P. Huber)


Einige gehen noch weiter und sprechen sich für eine allgemeine Dienstpflicht für alle Geschlechter aus, um gleiche Rechte und Pflichten für alle zu schaffen.

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ironman
BH - 10 Monate
ZD - 10 Monate
Verpflichtend für alle Geschlechter (sicherheitshalber nicht nur für 2)
mit 2 Wochen Urlaub und 1200 Euro im Monat.
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corsa241
Und endlich auch für Mädchen.. worauf waetet ihr ewig?
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Klares „Ja“ für die Verlängerung des Zivildienstes
Fast 19.000 Leserinnen und Leser haben an unserer Abstimmung zu dieser Frage teilgenommen und sich klar für eine Ausweitung der Dauer des Zivildienstes ausgesprochen, sollte die Wehrpflicht verlängert werden.

„Krone“-Leser simis stützt dieses Bild und verweist auf den hohen Personalbedarf im Sozial- und Pflegebereich. Der Zivildienst ist eine wichtige Unterstützung für Rettungsorganisationen, Pflegeeinrichtungen und soziale Dienste. Aus dieser Sicht sei ein längerer Zivildienst kein verlorenes Jahr, sondern ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft und eine prägende Erfahrung für junge Menschen.

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simis
Es gibt bzw. gäbe im Pflegebereich viel zu tun aber es fehlt Personal! Der Zivildienst sollte daher auf 12 Monate verlängert werden. Die Zivi können als RK Sani (wie bisher) und in der Pflege eingesetzt werden. Man könnte eine Verwendung in der Pflege beim Medizinstudium einbinden/ anrechnen. Umgekehrt könnten Medizinstudenten ein Semester in der Pflege arbeiten um die Patienten "Nähe" kennen zu lernen. Beim Wehrdienst ist 8+2 nötig, weil es ohne fundierte Ausbildung (!) es fahrlässig ist die Leute einzusetzen. Es ist wichtig zu fragen: was kann ich für den Staat tun und nicht was kann der Staat für mich tun (Obama?)! Es ist kein verlorenes Jahr, allein für die Integration und der gemeinsame Lebensabschnitt der Leute ist sicher positiv zu sehen.
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Kritisch hinterfragt wird auch die derzeitige Regelung, wonach der Zivildienst an die Wehrtauglichkeit gekoppelt ist. „Krone“-Leser Reburg hält es für wenig nachvollziehbar, dass Personen, die für den Wehrdienst untauglich sind, automatisch auch vom Zivildienst ausgeschlossen werden. Wer keine Waffe tragen könne, sei deshalb nicht automatisch außerstande, in sozialen Einrichtungen, bei Rettungsdiensten oder in der Betreuung von Menschen mitzuhelfen.

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Reburg
Die Debatte über die Dauer von Wehr- und Zivildienst ist in Wahrheit eine rein politisch willkürliche Entscheidung. Ob dadurch die Wehrhaftigkeit Österreichs tatsächlich steigt, bleibt allerdings eine Frage des Glaubens. Beide Dienste sind zweifellos wichtig, sinnvoll und aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Weniger nachvollziehbar ist hingegen, dass der Zivildienst ausschließlich an die Wehrtauglichkeit gekoppelt ist. Denn nicht jeder, der für den Wehrdienst untauglich ist, ist deshalb auch arbeitsunfähig. Wer keine Waffe tragen kann, könnte immer noch einen Rollstuhl schieben, Blutkonserven transportieren, Senioren unterstützen oder in einer sozialen Einrichtung mithelfen.
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Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zur derzeitigen Regelung von Wehrpflicht und Zivildienst? Welche Änderungen wären Ihrer Meinung nach notwendig, um sowohl Fairness als auch die militärische Sicherheit in Österreich zu gewährleisten? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!

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