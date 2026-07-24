Zivi oder Heer: „Gleiches Recht für alle!“

Nachdem bald eine Verlängerung der Wehrpflicht bevorstehen könnte, wird im „Krone“-Forum diskutiert, ob sich in Folge auch etwas an der Dauer des Zivildienstes ändern müsste.
Die Diskussion über eine mögliche Verlängerung von Wehr- und Zivildienst wird von vielen Lesern vor allem unter dem Aspekt der Fairness betrachtet. Mehrfach wird gefordert, dass beide Dienste gleich lange dauern sollten.
Einige gehen noch weiter und sprechen sich für eine allgemeine Dienstpflicht für alle Geschlechter aus, um gleiche Rechte und Pflichten für alle zu schaffen.
Klares „Ja“ für die Verlängerung des Zivildienstes
Fast 19.000 Leserinnen und Leser haben an unserer Abstimmung zu dieser Frage teilgenommen und sich klar für eine Ausweitung der Dauer des Zivildienstes ausgesprochen, sollte die Wehrpflicht verlängert werden.
„Krone“-Leser simis stützt dieses Bild und verweist auf den hohen Personalbedarf im Sozial- und Pflegebereich. Der Zivildienst ist eine wichtige Unterstützung für Rettungsorganisationen, Pflegeeinrichtungen und soziale Dienste. Aus dieser Sicht sei ein längerer Zivildienst kein verlorenes Jahr, sondern ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft und eine prägende Erfahrung für junge Menschen.
Kritisch hinterfragt wird auch die derzeitige Regelung, wonach der Zivildienst an die Wehrtauglichkeit gekoppelt ist. „Krone“-Leser Reburg hält es für wenig nachvollziehbar, dass Personen, die für den Wehrdienst untauglich sind, automatisch auch vom Zivildienst ausgeschlossen werden. Wer keine Waffe tragen könne, sei deshalb nicht automatisch außerstande, in sozialen Einrichtungen, bei Rettungsdiensten oder in der Betreuung von Menschen mitzuhelfen.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zur derzeitigen Regelung von Wehrpflicht und Zivildienst? Welche Änderungen wären Ihrer Meinung nach notwendig, um sowohl Fairness als auch die militärische Sicherheit in Österreich zu gewährleisten? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!
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