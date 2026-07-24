Erstmals Drohne über Rumänien abgeschossen

Vor dem Abschuss der Drohne durch einen F-16-Kampfjet gegen 11 Uhr hatten die Behörden für drei Landeskreise Luftschutzwarnungen herausgegeben. Das Flugobjekt dürfte aus Russland gekommen sein. Seit Beginn des Kriegs in der benachbarten Ukraine wurden in Rumänien bisher knapp 30 Luftraumverletzungen durch Drohnen verzeichnet. Ende Mai schlug eine russische Kampfdrohne in ein Hochhaus in der Hafenstadt Galati ein. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.