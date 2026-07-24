Erstmals Drohne über Rumänien abgeschossen

Erstmals seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist in Rumänien eine Drohne abgeschossen worden. Sie sei über unbewohntes Gebiet geflogen und in Richtung der Kleinstadt Buzau unterwegs gewesen, sagte der Staatspräsident Nicușor Dan. „Daher konnte der Pilot ohne Risiko schießen.“
Aktuell ist noch unklar, ob es sich um eine mit Sprengstoff beladene Kampf- oder um eine Aufklärungsdrohne handelt. Die Drohnenüberreste würden jetzt eingehend untersucht, teilten die rumänischen Behörden mit. Dabei soll zum Beispiel die Bauart herausgefunden werden.
Vor dem Abschuss der Drohne durch einen F-16-Kampfjet gegen 11 Uhr hatten die Behörden für drei Landeskreise Luftschutzwarnungen herausgegeben. Das Flugobjekt dürfte aus Russland gekommen sein. Seit Beginn des Kriegs in der benachbarten Ukraine wurden in Rumänien bisher knapp 30 Luftraumverletzungen durch Drohnen verzeichnet. Ende Mai schlug eine russische Kampfdrohne in ein Hochhaus in der Hafenstadt Galati ein. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.
Sowohl die Ukraine als auch Russland setzen im Krieg zunehmend Drohnen ein. Das ukrainische Militär hat in den vergangenen Monaten seine Gegenangriffe auf russisches Gebiet vor allem mit den Flugobjekten ausgeweitet. Im Visier sind unter anderem Logistik und Infrastruktureinrichtungen – auf beiden Seiten.
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