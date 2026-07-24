Kaum KI-Empfehlungen für österreichische Hotels

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der niederösterreichischen Agentur maxonline, die 515 Vier- und Fünfsterne-Hotels in den drei Ländern untersucht hat, davon 172 österreichische Häuser. Im Ländervergleich liegt Österreich mit durchschnittlich 9,6 von 100 möglichen Punkten demnach hinter Deutschland (11,2) und der Schweiz (14,3). Gemessen wurde, ob die KI ein Haus empfiehlt, wenn ein Gast ohne Markennamen nach einer Unterkunft für eine Region oder einen Anlass fragt. Alle Anfragen mit Markenbezug wurden aus der Auswertung entfernt.