SV Wörgl: Schuldenberg im verflixten siebten Jahr

Der Einstieg in den Profifußball war finanziell eine Herausforderung. „Heute haben manche Tirolligisten mehr Budget als wir damals“, lachte Widschwenter. Umso beeindruckender verlief die Premierensaison: Wörgl beendete sie auf Rang sieben. Den Höhepunkt erreichte der Verein ein Jahr später mit Platz drei und einem außergewöhnlichen Team rund um Thomas Silberberger, Gerhard Struber, Eldorado Merkoci und Rasmus Jörgensen. „Das war eine Truppe, die Potenzial für mehr hatte“, schwärmte Kraft.