Dirndl-Verkauf endete mit einem 800-Euro-Verlust

Eigene Bankdaten eingegeben

Wenig später erhielt die Verkäuferin eine Nachricht mit einem Link. Dieser führte sie auf eine täuschend echt wirkende Seite, auf der sie ihre Bankdaten eingab. Anschließend bestätigte sie im Online-Banking auch noch eine Überweisung über 800 Euro. Erst danach bemerkte sie, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Das Geld war bereits weg.