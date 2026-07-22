„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“

Nach einer unerwarteten Kündigung stehen Spieler in „Chop Chop Inc.“ vor einem Neustart. Gerüstet mit ihrer verlässlichen Axt, zahlreichen Bäumen vor der Haustür und einem „tiefen Hass auf Großunternehmen“, wie es Publisher rokaplay select in einer Mitteilung formuliert, gilt es, aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium zu erschaffen.