Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stolz auf Holz

„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“

Spiele
22.07.2026 07:58
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Cozy-Games-Welle rollt weiter. Jüngster Vertreter: Die „gemütliche“ First-Person-Simulation „Chop Chop Inc.“, in der Gamer ab dem 7. August die Axt schwingen dürfen, um sich vom Holzfäller zum „Möbilliär“ hochzuarbeiten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einer unerwarteten Kündigung stehen Spieler in „Chop Chop Inc.“ vor einem Neustart. Gerüstet mit ihrer verlässlichen Axt, zahlreichen Bäumen vor der Haustür und einem „tiefen Hass auf Großunternehmen“, wie es Publisher rokaplay select in einer Mitteilung formuliert, gilt es, aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium zu erschaffen.

Ob Setzling oder pflanzliches Urgestein: Ist es aus Holz, kann es in „Chop Chop Inc.“ gefällt ...
Ob Setzling oder pflanzliches Urgestein: Ist es aus Holz, kann es in „Chop Chop Inc.“ gefällt und verarbeitet werden.(Bild: rokaplay select)

Bis aus einem Baum ein Brett und aus dem Brett ein Profit abwerfendes Meisterstück wird, braucht es neben handwerklichem Geschick und Geduld aber vor allem Werkzeuge, Maschinen und automatisierte Produktionsketten. So lassen sich schließlich Effizienz und Qualität steigern und aus „handgefertigten Grob-Möbeln einzigartige Designer-Kreationen mit eigenem Touch“ kreieren.

Die Erschließung neuer Gebiete sorgt dabei für andere Baumarten und Charakterverbesserungen wie Stärke- oder Ausdauer-Upgrades, „während die unaufhaltsame Expansion des Imperiums neue, zuvor ungeahnte Möglichkeiten eröffnet“. „Chop Chop Inc.“ erscheint am 7. August für den PC auf Steam.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Spiele
22.07.2026 07:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Videos

In „Chop Chop Inc.“ müssen Gamer aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium ...
Stolz auf Holz
„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“
50.000 Stück bestellt
Front ohne Soldaten: Die Kampfroboter der Ukraine
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
KMM
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
149.413 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
138.625 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
123.822 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
939 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
657 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
643 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Mehr Spiele
Keine Discs mehr!
Das bedeutet das PlayStation-Beben für Salzburg
Krone Plus Logo
8bitdo Retro Cube 2
Neuer Bluetooth-Speaker für NES-Fans am Prüfstand
Krone Plus Logo
Goldgrube Gaming
Wieso Börsianer sich so für „GTA VI“ interessieren
Um 100 bis 150 Dollar
Microsoft macht Xbox-Konsolen deutlich teurer
Umkämpfter Spielemarkt
Diese Lego-Alternativen kommen aus Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf