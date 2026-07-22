„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“

Die Cozy-Games-Welle rollt weiter. Jüngster Vertreter: Die „gemütliche“ First-Person-Simulation „Chop Chop Inc.“, in der Gamer ab dem 7. August die Axt schwingen dürfen, um sich vom Holzfäller zum „Möbilliär“ hochzuarbeiten.
Nach einer unerwarteten Kündigung stehen Spieler in „Chop Chop Inc.“ vor einem Neustart. Gerüstet mit ihrer verlässlichen Axt, zahlreichen Bäumen vor der Haustür und einem „tiefen Hass auf Großunternehmen“, wie es Publisher rokaplay select in einer Mitteilung formuliert, gilt es, aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium zu erschaffen.
Bis aus einem Baum ein Brett und aus dem Brett ein Profit abwerfendes Meisterstück wird, braucht es neben handwerklichem Geschick und Geduld aber vor allem Werkzeuge, Maschinen und automatisierte Produktionsketten. So lassen sich schließlich Effizienz und Qualität steigern und aus „handgefertigten Grob-Möbeln einzigartige Designer-Kreationen mit eigenem Touch“ kreieren.
Die Erschließung neuer Gebiete sorgt dabei für andere Baumarten und Charakterverbesserungen wie Stärke- oder Ausdauer-Upgrades, „während die unaufhaltsame Expansion des Imperiums neue, zuvor ungeahnte Möglichkeiten eröffnet“. „Chop Chop Inc.“ erscheint am 7. August für den PC auf Steam.
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