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Höhere Löhne gefordert

Streik! Haribo macht Mitarbeiter gar nicht froh

Ausland
24.07.2026 16:36
Der Werbespruch „Haribo macht Kinder froh – und Erwachsene ebenso“ gilt am Freitag nicht für die ...
Der Werbespruch „Haribo macht Kinder froh – und Erwachsene ebenso“ gilt am Freitag nicht für die Angestellten im Herzen des Süßigkeiten-Reichs. Ihre Unzufriedenheit drücken sie mit der Beteiligung an einem Warnstreik Streik aus.(Bild: AFP)
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Von krone.at

Beim Gummibärchen-Hersteller Haribo haben Beschäftigte am deutschen Stammwerk in Bonn ihre Arbeit niedergelegt und für mehr Lohn gestreikt. Zwischen Unternehmen und Gewerkschaft tobt ein Tarifstreit.

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Zur Zahl der Streikenden machten die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und das Unternehmen unterschiedliche Angaben. Sarah Richter von der NGG sprach Freitagnachmittag von der Hälfte der Frühschicht-Besetzung, die beim Streik mitmachten. Bei der Spätschicht sei der Anteil mit mehreren Hundert Beteiligten deutlich höher gewesen.

Der Betrieb läuft nach wie vor weiter“
Eine Haribo-Sprecherin sprach hingegen von einer Zahl im niedrigen zweistelligen Bereich. „Der Betrieb läuft nach wie vor weiter.“ Die Gewerkschaft berichtete von einer schleppenden Produktion von Fruchtgummi und Lakritz. Soweit bekannt, seien dabei auch Beschäftigte aus anderen Bereichen eingesetzt worden, „um die Abläufe am Laufen zu halten“.

Warnstreik läuft 18 Stunden
An einer Kundgebung vor dem Werkstor beteiligten sich nach Angaben der NGG etwa 90 Menschen. An dem Standort sind laut Haribo etwa 600 Menschen beschäftigt. Der Warnstreik läuft 18 Stunden und endet am Freitagabend um 23 Uhr. Auch andere Betriebe wie Lindt und Lambertz wurden bestreikt.

Was die Gewerkschaft fordert und die Arbeitgeber bieten
Der Tarifvertrag in der NRW-Süßwarenindustrie gilt den Angaben zufolge für rund 17.000 Beschäftigte, dabei inbegriffen sind neben Haribo auch Standorte von Katjes in Emmerich, Storck in Halle/Westfalen und dem Kartoffelchips-Hersteller Intersnack („funny-frisch“) in Grevenbroich.

Der bisherige Tarifvertrag lief Ende April aus, die NGG fordert ein Lohnplus von 5,8 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber bieten einen 24 Monate laufenden Tarifvertrag, bei dem es in zwei Schritten um jeweils 2 Prozent nach oben gehen soll. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie bietet zudem zwei Einmalzahlungen von je 156 Euro netto.

Die Lage der Branche sei angespannt, heißt es vom Verband. Die Produktionsmenge der deutschen Süßwarenindustrie sei 2025 um knapp 4 Prozent auf 3,73 Millionen Tonnen gesunken. Zugleich blieben die Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik hoch. Die Forderung der Gewerkschaft sei wirtschaftlich nicht tragfähig. Die vierte Verhandlungsrunde ist für den 13. August geplant.

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Haribo verkaufte 2025 so viele Süßigkeiten wie nie zuvor
Haribo meldete im Mai einen Absatzrekord. Der Absatz des Unternehmens legte 2025 weltweit um 4,5 Prozent zu. Haribo-Produkte sind nach Unternehmensangaben in fast 200 Ländern weltweit zu kaufen. Sie werden demnach an 16 Standorten in elf Ländern produziert. Haribo beschäftigt rund 8.500 Mitarbeiter. Seit 2018 hat das Unternehmen seinen Sitz in Grafschaft in Rheinland-Pfalz.

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