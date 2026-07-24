Streik! Haribo macht Mitarbeiter gar nicht froh

Der Betrieb läuft nach wie vor weiter“

Eine Haribo-Sprecherin sprach hingegen von einer Zahl im niedrigen zweistelligen Bereich. „Der Betrieb läuft nach wie vor weiter.“ Die Gewerkschaft berichtete von einer schleppenden Produktion von Fruchtgummi und Lakritz. Soweit bekannt, seien dabei auch Beschäftigte aus anderen Bereichen eingesetzt worden, „um die Abläufe am Laufen zu halten“.