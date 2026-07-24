Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Lager in Flammen

Ukraine-Angriff trifft erneut Russlands „Amazon“

Ausland
24.07.2026 16:09
Ein Bild, an das sich viele Russen offenbar schon gewöhnt haben – dichte Rauchschaden ziehen ...
Ein Bild, an das sich viele Russen offenbar schon gewöhnt haben – dichte Rauchschaden ziehen hier einmal mehr über St. Petersburg.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ukraine setzt ihre Drohnenangriffe tief im russischen Hinterland fort und hat erneut den größten russischen Online-Versandhändler Wildberries ins Visier genommen. Bei den Angriffen kam es nach russischen Angaben zu einem Großbrand auf dem Gelände eines Logistikzentrums nahe St. Petersburg. Während Russland von Verletzten und weiteren Todesopfern an anderer Stelle berichtet, meldet auch die Ukraine neue Opfer russischer Angriffe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Angaben des Gouverneurs des Gebiets Leningrad, Alexander Drosdenko, wurden in der Nacht auf Donnerstag 59 ukrainische Drohnen im Raum St. Petersburg abgefangen. Dennoch brach auf dem Gelände eines Wildberries-Logistikzentrums im Dorf Nowossaratowka ein Feuer aus. Drei Menschen wurden laut den Behörden verletzt.

Außerdem wurde nach Angaben des Gouverneurs ein Lager einer Geflügelfabrik in der Siedlung Sinjawino schwer beschädigt. Über der Region waren große Rauchsäulen zu sehen. Der Flughafen Pulkowo stellte den Betrieb vorübergehend ein, rund 50 Abflüge waren betroffen. Russland erklärte, in der Nacht insgesamt 571 Drohnen über eigenem Staatsgebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt zu haben.

Wildberries bestätigt mehrere Angriffe
Wildberries-Gründerin Tatjana Kim bestätigte, dass drei Logistikzentren des Unternehmens – in St. Petersburg, dessen Umland sowie auf der von Russland annektierten Krim – angegriffen worden seien. Nach ihren Angaben gab es dabei keine Verletzten, zudem habe ein Teil der Lagerflächen und Waren gesichert werden können.

Es ist bereits der dritte Angriff auf Standorte des Unternehmens innerhalb weniger Tage. Ukrainischen Angaben zufolge werden Logistikzentren gezielt angegriffen, um den Nachschub für die russischen Streitkräfte zu stören. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte zudem, dass auch ein Rüstungsunternehmen in der russischen Region Kirow, eine Ölanlage sowie weitere Logistikstandorte attackiert worden seien. Das betroffene Unternehmen liefere Komponenten für Flugzeuge und Raketensysteme.

Tote auf beiden Seiten
Der Krieg wurde auch am Donnerstag von gegenseitigen Angriffen geprägt. Nach russischen Angaben kamen bei einem ukrainischen Raketenangriff auf eine Fabrik in der Region Kirow sechs Menschen ums Leben, weitere 26 wurden verletzt.

In der Ukraine meldeten die Behörden nach einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk fünf Tote und neun Verletzte. Zwei Fliegerbomben hätten zehn Privathäuser, ein Unternehmen sowie das Gelände des lettischen Konsulats beschädigt.

Angriffe auf Häfen und Energieversorgung
Russland erklärte außerdem, in der Nacht die ukrainischen Häfen Odessa, Mykolajiw und Ismail mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seien unter anderem Treibstofflager, Lageranlagen für Militärgüter, ein Schwimmdock sowie ein Frachtschiff mit militärischer Ladung getroffen worden. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist nicht möglich.

Lesen Sie auch:
Mychajlo Drapatyj ist neuer Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte.
Nach Kiewer Machtkampf
Ukraine: Neuer Armeechef „hat nichts zu verlieren“
22.07.2026
Dreht am Geldhahn
Neue Sanktionen: EU sperrt zig Russen-Banken aus
23.07.2026
Riesige Rauchsäulen
Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer
18.07.2026

Nach einem weiteren russischen Angriff auf eine Energieanlage in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw waren laut dem regionalen Energieversorger rund 150.000 Verbraucher vorübergehend ohne Strom. An der Wiederherstellung der Versorgung werde gearbeitet.

Seit Monaten weitet die Ukraine ihre Drohnenangriffe auf russisches Gebiet aus und nimmt dabei nach eigenen Angaben verstärkt Logistik- und Infrastrukturziele ins Visier. Russland setzt unterdessen seine Angriffe auf ukrainische Infrastruktur sowie Hafen- und Energieanlagen fort.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
24.07.2026 16:09
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
RusslandKrimUkraine
Amazon
AngriffDrohneLogistik
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf