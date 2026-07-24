Ukraine-Angriff trifft erneut Russlands „Amazon“

Die Ukraine setzt ihre Drohnenangriffe tief im russischen Hinterland fort und hat erneut den größten russischen Online-Versandhändler Wildberries ins Visier genommen. Bei den Angriffen kam es nach russischen Angaben zu einem Großbrand auf dem Gelände eines Logistikzentrums nahe St. Petersburg. Während Russland von Verletzten und weiteren Todesopfern an anderer Stelle berichtet, meldet auch die Ukraine neue Opfer russischer Angriffe.