EU kritisiert TikTok: Risiko für Minderjährige

Die Kommission kritisiert unter anderem, dass Minderjährige bei TikTok die Wahl haben, ihre Nutzerkonten „öffentlich“ zu schalten. Das führt dazu, dass auch Internetnutzer ohne TikTok-Konto auf diese Inhalte zugreifen können. Dies könne zu ungewollten Kontaktaufnahmen durch potenzielle Täter führen oder dazu, dass Inhalte für Cybermobbing genutzt werden, argumentiert die Behörde.