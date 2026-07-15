ORF-Kommentator Warmuth: Auf Hoch folgte ein Tief

Emotionen für die Ewigkeit! Jeder Fußball-Fan, der sich heute mit über zwei Wochen Abstand das 3:3 von Sasa Kalajdzic gegen Algerien und den Live-Kommentar von ORF-Reporter Daniel Warmuth anschaut, bekommt noch immer sofort eine Ganslhaut. Der Kärntner Journalist schrieb am 28. Juni um 5.57 Uhr MEZ ein Stück TV-Geschichte. Sein langgezogenes „Bist du deppat“ und das „Kalajdzic, dieser Fuchs“ sind mehr als legendär.