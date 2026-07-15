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Yzerman-Aus in Detroit

Marco Kasper bekommt einen neuen General Manager

Eishockey
15.07.2026 17:12
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der österreichische Eishockeyprofi Marco Kasper bekommt bei den Detroit Red Wings einen neuen Chef. Der Klub der National Hockey League gab am Mittwoch bekannt, dass Klublegende Steve Yzerman als Vizepräsident und General Manager abgelöst wird. Yzerman spielte 22 Jahre für Detroit, war jahrelang Kapitän und führte die Red Wings zu drei Stanley-Cup-Siegen. 

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Nach seinem Karriereende 2006 war er bis 2010 Vizepräsident, 2019 kehrte er als General Manager und Vizepräsident zurück.

Steve Yzerman
Steve Yzerman(Bild: AP/Carlos Osorio)

Die Detroit Red Wings haben zehn Jahre in Folge das Play-off verpasst. Kapitän Dylan Larkin, dessen Vertrag noch fünf Jahre läuft, hat nach der abgelaufenen Saison um einen Transfer gebeten, eine Lösung der Causa steht noch aus.

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