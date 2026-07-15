Marco Kasper bekommt einen neuen General Manager

Der österreichische Eishockeyprofi Marco Kasper bekommt bei den Detroit Red Wings einen neuen Chef. Der Klub der National Hockey League gab am Mittwoch bekannt, dass Klublegende Steve Yzerman als Vizepräsident und General Manager abgelöst wird. Yzerman spielte 22 Jahre für Detroit, war jahrelang Kapitän und führte die Red Wings zu drei Stanley-Cup-Siegen.