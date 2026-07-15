Real-Zoff zwischen Coach Mourinho und Boss Perez

Dicke Luft bei den „Königlichen“! Wie der spanische Radiosender „EsRadio“ berichtet, dürfte die Zusammenarbeit zwischen Real-Präsident Florentino Perez und Neo-Trainer Jose Mourinho nicht ganz so harmonisch sein wie gewünscht ...
Der Grund: Mourinho wolle sich nicht von Fitness-Coach Antonio Dias trennen, der dem Portugiesen bereits bei Benfica Lissabon zur Verfügung gestanden war. Das würde allerdings bedeuten, dass Reals bisheriger Fitness-Experte Antonio Pintus wohl seine Koffer packen müsste, was wiederum Perez missfällt.
Auch Xabi Alonso dürfte kein großer Fan von Pintus gewesen sein, der Baske musste sich damals jedoch Perez‘ Wunsch beugen. Gut möglich, dass Mourinho nun ein ähnliches Schicksal widerfährt.
Khedira-Rückkehr nach Madrid
Eine Wunsch-Personalie konnte „The Special One“ zumindest schon einmal in sein Team holen. Sami Khedira wird Mourinho als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer unterstützen. Die beiden kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in Madrid. Mourinho war bereits von 2010 bis 2013 als Cheftrainer von Real tätig, Khedira stand damals als aktiver Spieler unter dem Portugiesen auf dem Rasen.
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