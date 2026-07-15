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Spanier berichten:

Real-Zoff zwischen Coach Mourinho und Boss Perez

La Liga
15.07.2026 17:32
Florentino Perez (l.) und Jose Mourinho (r.)
Florentino Perez (l.) und Jose Mourinho (r.)(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dicke Luft bei den „Königlichen“! Wie der spanische Radiosender „EsRadio“ berichtet, dürfte die Zusammenarbeit zwischen Real-Präsident Florentino Perez und Neo-Trainer Jose Mourinho nicht ganz so harmonisch sein wie gewünscht ...

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Der Grund: Mourinho wolle sich nicht von Fitness-Coach Antonio Dias trennen, der dem Portugiesen bereits bei Benfica Lissabon zur Verfügung gestanden war. Das würde allerdings bedeuten, dass Reals bisheriger Fitness-Experte Antonio Pintus wohl seine Koffer packen müsste, was wiederum Perez missfällt.

Antonio Pintus genießt vollstes Vertrauen von Klub-Präsident Florentino Perez.
Antonio Pintus genießt vollstes Vertrauen von Klub-Präsident Florentino Perez.(Bild: AFP/APA/Thomas COEX)

Auch Xabi Alonso dürfte kein großer Fan von Pintus gewesen sein, der Baske musste sich damals jedoch Perez‘ Wunsch beugen. Gut möglich, dass Mourinho nun ein ähnliches Schicksal widerfährt.

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