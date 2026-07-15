Real-Zoff zwischen Coach Mourinho und Boss Perez

Khedira-Rückkehr nach Madrid

Eine Wunsch-Personalie konnte „The Special One“ zumindest schon einmal in sein Team holen. Sami Khedira wird Mourinho als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer unterstützen. Die beiden kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in Madrid. Mourinho war bereits von 2010 bis 2013 als Cheftrainer von Real tätig, Khedira stand damals als aktiver Spieler unter dem Portugiesen auf dem Rasen.