Millionen-Anlage als Trumpf für die Torfabrik

Erstmals seit drei Jahren konnte Treffen nach Unwetter-Schäden wieder eine volle Saison in der eigenen Pracht-Arena spielen – und prompt klappte es mit dem ungefährdeten Aufstieg. Die Truppe von Trainer Bernhard Bayer gewann 21 von 24 Partien und blieb in der Rückrunde gar unbesiegt. Dabei war man vor drei Jahren am Tiefpunkt.
Wer fürchtet sich vor Treffen? In der 2. Klasse B in der abgelaufenen Saison ziemlich sicher einige Klubs! Denn der Meister avancierte zur unglaublichen Torfabrik, schoss mit 115 Treffern die meisten im gesamten Kärntner Unterhaus. Während in allen Matches im Schnitt 4,8 Tore pro Match erzielt wurden, war die Statistik daheim noch besser: Sechsmal schlug es durchschnittlich im Gehäuse des Gegners ein – die Truppe um Knipser Denny Kudler (33 Goals!) verbreitete zeitweise Angst und Schrecken.
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