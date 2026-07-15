Millionen-Anlage als Trumpf für die Torfabrik

Wer fürchtet sich vor Treffen? In der 2. Klasse B in der abgelaufenen Saison ziemlich sicher einige Klubs! Denn der Meister avancierte zur unglaublichen Torfabrik, schoss mit 115 Treffern die meisten im gesamten Kärntner Unterhaus. Während in allen Matches im Schnitt 4,8 Tore pro Match erzielt wurden, war die Statistik daheim noch besser: Sechsmal schlug es durchschnittlich im Gehäuse des Gegners ein – die Truppe um Knipser Denny Kudler (33 Goals!) verbreitete zeitweise Angst und Schrecken.