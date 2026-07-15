Keine „Spionagegefahr“ – Sturm deckt Karten auf!

Ein Test noch, dann ist das „Trockentraining“ bei Sturm vorbei. Heute Mittwoch (17) steigt in Kartnigs Werbeprofi Arena von DSV Leoben der letzte Härtetest der Schwarzen. Und der hat es in sich: Gegen Pogon Stettin, letzte Saison Fünfter in Polen, schaut Trainer Fabio Ingolitsch seinen Mannen noch einmal 120 Minuten auf die Beine.