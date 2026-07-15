Bevölkerung in Graz könnte bald wieder schrumpfen

Auf das Grazer Stadtplanungsamt hat die neue Erkenntnis also wenig Auswirkung: „Wir arbeiten mit einem zeitlichen Horizont von 15 Jahren und gehen davon aus, dass sich die Stadt in diesem Zeitraum weiterhin so entwickelt wie schon seit dem Jahr 2000“, erklärt Bernhard Inninger, Leiter des Stadtplanungsamts. Wesentlich für die Zukunft sei jedoch, vorausschauend zu planen: „Wir sind sparsam und achten bewusst auf den Bodenverbrauch. Das ist wichtig, egal ob das Wachstum weitergeht oder stehen bleibt.“