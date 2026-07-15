Österreich „erbt“ neues 800-m-Ass aus den USA

Im Club von Keely Hodgkinson

Viermal lief er schon unter 1:46, aber Elliott hat ganz andere Ziele: Er peilt eine 1:44er-Zeit an (das Direkt-Limit für die EM in Birmingham beträgt übrigens 1:44,80). Er suchte und fand in Manchester ein hochprofessionelles Umfeld. Es spricht für ihn und seine Klasse, dass er Ende 2025 im legendären M11 Track Club aufgenommen wurde, bei dem auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin Keely Hodgkinson unter der Oberaufsicht von Trevor Painter trainiert. Seit Jänner also ist der 26-Jährige im Training in allerbester Gesellschaft, hat seinen Lebensmittelpunkt in Manchester und bestritt demzufolge auch heuer seine ersten 800-m-Rennen in Europa.