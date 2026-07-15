So viel kassierte der Herr Doktor für tote Mutter

Die Leiche war mehr als zehn Jahre in diesem Haus (re.) eingemauert, die hohe Pension floss weiter. Der Sohn der alten Dame sitzt jetzt wegen Verdacht des schweren Betrugs in der Glitzermetropole Dubai in Haft. (Bild: Krone KREATIV/REUTERS/Mohammed Salem, Martina Münzer, Picturedesk/Barbara Gindl)