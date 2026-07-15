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Leiche eingemauert

So viel kassierte der Herr Doktor für tote Mutter

Österreich
15.07.2026 05:20
Die Leiche war mehr als zehn Jahre in diesem Haus (re.) eingemauert, die hohe Pension floss ...
Die Leiche war mehr als zehn Jahre in diesem Haus (re.) eingemauert, die hohe Pension floss weiter. Der Sohn der alten Dame sitzt jetzt wegen Verdacht des schweren Betrugs in der Glitzermetropole Dubai in Haft.(Bild: Krone KREATIV/REUTERS/Mohammed Salem, Martina Münzer, Picturedesk/Barbara Gindl)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Im Grusel-Krimi um eine eingemauerte 99-Jährige in ihrem Häuschen in Niederösterreich gibt es jetzt neue spannende Details. Es geht darum, wie lange bzw. wie viel Pension für die Tote weiter floss – und was die E-Card mit dem Todeszeitpunkt zu tun hat.

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Der Schock-Fund in der rund 3000 Einwohner zählenden Gemeinde Münchendorf im südlichen Niederösterreich sorgte – wie berichtet – für Aufregung. Bereits am 28. Mai wurde die stark verweste Leiche einer 99-jährigen Frau, die demnächst ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, geborgen. Es war ein Einsatz mit Gänsehaut-Faktor: Denn die Tote war nahe dem Kellerabteil in der Hauswand eingemauert.

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