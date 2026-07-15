Luxus bis Käfig: So steht es um unsere Spielplätze

Wie steht es um das Spielangebot für unsere Kleinen? Die „Krone“ kennt abschreckende Beispiele und Vorzeigeprojekte. Ganz oben auf Wunschlisten vieler Eltern: Mehr Schatten! Glücklich schätzen kann sich dabei, wer in der Nähe öffentlicher Spielplätze wohnt, denn Wohnbauträger tun oft nur das Nötigste.
Von „Käfighaltung“ bis zu großzügigen Flächen ist alles dabei. Bei Spielplätzen in Stadt und Land klafft oft eine Lücke zwischen gut gemeint und gut gemacht. Doch was braucht es, um für Groß und Klein ansprechend zu sein?
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