Luxus bis Käfig: So steht es um unsere Spielplätze

Wie steht es um das Spielangebot für unsere Kleinen? Die „Krone“ kennt abschreckende Beispiele und Vorzeigeprojekte. Ganz oben auf Wunschlisten vieler Eltern: Mehr Schatten! Glücklich schätzen kann sich dabei, wer in der Nähe öffentlicher Spielplätze wohnt, denn Wohnbauträger tun oft nur das Nötigste.