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Luxus bis Käfig: So steht es um unsere Spielplätze

Salzburg
15.07.2026 08:00
„Besser als nichts“, war vor Ort beim kleinen Spielplatz in Wals-Siezenheim zu vernehmen.
„Besser als nichts“, war vor Ort beim kleinen Spielplatz in Wals-Siezenheim zu vernehmen.(Bild: Markus Tschepp)
Elena Schmidt-Arras und ihre Tochter Hedda sind regelmäßig am Spielplatz Süd in der Stadt ...
Elena Schmidt-Arras und ihre Tochter Hedda sind regelmäßig am Spielplatz Süd in der Stadt Salzburg. Von Schatten über vielfältige Spielgeräte bis zu Toiletten überzeugt er die beiden.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Porträt von Sabine Salzmann
Von Manuel Till Bukovics und Sabine Salzmann

Wie steht es um das Spielangebot für unsere Kleinen? Die „Krone“ kennt abschreckende Beispiele und Vorzeigeprojekte. Ganz oben auf Wunschlisten vieler Eltern: Mehr Schatten! Glücklich schätzen kann sich dabei, wer in der Nähe öffentlicher Spielplätze wohnt, denn Wohnbauträger tun oft nur das Nötigste.

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Von „Käfighaltung“ bis zu großzügigen Flächen ist alles dabei. Bei Spielplätzen in Stadt und Land klafft oft eine Lücke zwischen gut gemeint und gut gemacht. Doch was braucht es, um für Groß und Klein ansprechend zu sein?

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