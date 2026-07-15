60-Jähriger verlor bei Anlagebetrug 278.000 Euro

Tolle Gewinne auf scheinbar lukrativen Handesplattformen und in Kryptowährungsbörsen erhoffte sich ein 60-jähriger Flachgauer online. Bereits Ende 2025 fing er hier mit dem „Investieren“ an – und verlor bis zu seiner Betrugsanzeige gestaffelt insgesamt 278.000 Euro.
Laut Polizei wurde der 60-Jährige im Dezember 2025 von Unbekannten über das Internet kontaktiert. Nachdem er Vertrauen gefasst hatte, startete er damit, der vermeintlichen Finanzdienstleisterin Geld zu überweisen.
Insgesamt verlor der Flachgauer dabei 278.000 Euro. Das Geld sendete er auf verschiedene Konten in Litauen, Malta, Hongkong und Singapur. Später stellte sich heraus, dass die Plattformen von Betrügern online gestellt wurden. Weitere Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.