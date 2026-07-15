Norweger Waerenskjold gewinnt elfte Tour-Etappe

Auch am Donnerstag auf dem Weg von Magny-Cours nach Chalon-sur-Saone werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sprinter zum Zug kommen. Danach wird es in den Vogesen und in den Alpen wieder für Pogacar und Co. ernst. Waerenskjold setzte sich in Nevers nach einer dreistündigen Hochgeschwindigkeitsfahrt und einem chaotischen Sprint mit etwas Glück durch. Er jubelte über seinen ersten Tour-Etappenerfolg. Für sein Team war es der zweite, im Vorjahr hatte Jonas Abrahamsen ebenfalls auf der elften Etappe triumphiert.