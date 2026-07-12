Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass

Online schlägt Bauern viel Hass entgegen

Nachdem am Sonntagvormittag die letzten Florianis abgerückt waren, konnte mit den Aufräumarbeiten begonnen werden. Vom Maststall stehen nur mehr die Außenmauern, das Dach samt PV-Anlage ist eingestürzt. Die Dachelemente und das Brandholz müssen nun getrennt von den 600 Kadavern entsorgt werden. Zum materiellen Schaden sieht sich der Landwirt – selbst ein Feuerwehrmann – mit zahllosen Hasskommentaren von Tierschützern konfrontiert. Die Familie wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Was den Brand ausgelöst hat, sollen Experten von Brandverhütung und Polizei klären.