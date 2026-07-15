Filmregisseurin entdeckt Serienkiller im Stammbaum

Stell dir vor, du begibst dich auf die Suche nach deinen Wurzeln und stößt am Ende deines Stammbaums auf einen der berüchtigtsten Massenmörder der Geschichte. Genau dieses emotionale Trauma ist der Filmemacherin Sophia Maddox widerfahren.
Maddox wollte eigentlich nur das Rätsel um die Identität ihres unbekannten Großvaters lösen – und deckte dabei ein düsteres Familiengeheimnis auf, das ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellte. In der True-Crime-Dokumentation „My Grandfather Charles Manson“, erzählt sie ihre Geschichte.
Der Weg zur schockierenden Wahrheit
Sophia Maddox wuchs in einer engen Beziehung zu ihrem Vater Daniel auf. Daniel selbst wusste jedoch nie, wer sein biologischer Vater war. Als Sophia eine Ahnenforschungs-Recherche startete, ahnte sie nicht, dass die genetischen Spuren eines DNA-Tests sie direkt in eines der dunkelsten Kapitel der US-Kriminalgeschichte führen würden.
Zu Charles Manson, dem psychopathischen Anführer der „Manson Family“, der 1969 für die grausamen Morde in Los Angeles (darunter an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate) verantwortlich war.
Besonders erschreckend: Sobald die Wahrheit ans Licht kommt, fallen die verblüffenden optischen Ähnlichkeiten zwischen Sophias geliebtem Vater Daniel und Charles Manson sofort ins Auge.
Auf Instagram teilte die Filmemacherin Fotos ihres Vaters:
Was zunächst wie ein Schock wirkte, entwickelte sich für sie zu einer tief persönlichen Spurensuche nach den eigenen Wurzeln, ihrer Herkunft und dem, was über Generationen weitergegeben wird. Im Mittelpunkt des Films steht die Auseinandersetzung mit familiären Traumata und deren Überwindung. Auch wenn die Geschichte außergewöhnlich ist, erzählt sie von Themen, die viele Menschen kennen: Identität, Familie und die Frage, wie die Vergangenheit unser Leben prägt.
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