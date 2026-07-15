Filmregisseurin entdeckt Serienkiller im Stammbaum

Was zunächst wie ein Schock wirkte, entwickelte sich für sie zu einer tief persönlichen Spurensuche nach den eigenen Wurzeln, ihrer Herkunft und dem, was über Generationen weitergegeben wird. Im Mittelpunkt des Films steht die Auseinandersetzung mit familiären Traumata und deren Überwindung. Auch wenn die Geschichte außergewöhnlich ist, erzählt sie von Themen, die viele Menschen kennen: Identität, Familie und die Frage, wie die Vergangenheit unser Leben prägt.