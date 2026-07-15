Bub (11) musste Schuhe seiner Peiniger ablecken

Alle im Saal sind fassungslos, außer jener 13-jährige Mittäter, der aufgrund seines Alters nur als Zeuge befragt werden kann. Der Richter hatte ihn nach seinen respekt- und reuelosen Antworten aufgefordert, im Publikum Platz zu nehmen, um sich die Videos mitanzusehen – „aus pädagogischen Gründen“, wie er sagt. Mit einem patzigen „Ich will gehen, ich kenn sie eh“, nimmt der Bursch nur widerwillig Platz. Und was passiert, als er die Gesichtstritte, die auch er dem Elfjährigen in dem Keller verpasst hat, am Bildschirm sieht? Er bekommt im Gerichtssaal einen Lachanfall ...