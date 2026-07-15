Gastro-Profi muss Wirtshaus endgültig zusperren

Drei Jahre lang kämpfte Thomas Altendorfer um sein Herzensprojekt in Pasching (OÖ) – am Ende musste selbst ein erfolgreicher Gastro-Profi die Reißleine ziehen. Im Gespräch mit der „Krone“ spricht der Unternehmer ungewöhnlich offen über seine wohl schwerste Niederlage, schlaflose Nächte und den Moment, in dem ihm klar wurde: Diesen Kampf kann er nicht mehr gewinnen.
Drei Jahre lang hat Thomas Altendorfer gekämpft – gegen hohe Kosten, steigende Mieten und am Ende gegen die nackten Zahlen. Gewonnen hat diesmal nicht der Unternehmer, sondern die wirtschaftliche Realität. Sein „Frieda Bier & Brösel“ in der PlusCity in Pasching muss den Gang in die Insolvenz antreten.
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