Gastro-Profi muss Wirtshaus endgültig zusperren

Drei Jahre lang kämpfte Thomas Altendorfer um sein Herzensprojekt in Pasching (OÖ) – am Ende musste selbst ein erfolgreicher Gastro-Profi die Reißleine ziehen. Im Gespräch mit der „Krone“ spricht der Unternehmer ungewöhnlich offen über seine wohl schwerste Niederlage, schlaflose Nächte und den Moment, in dem ihm klar wurde: Diesen Kampf kann er nicht mehr gewinnen.