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„Habe alles versucht“

Gastro-Profi muss Wirtshaus endgültig zusperren

Oberösterreich
15.07.2026 09:00
Mit bodenständigen Schmankerln wollte er eine Lücke schließen. Nun ist in den nächsten Tagen ...
Mit bodenständigen Schmankerln wollte er eine Lücke schließen. Nun ist in den nächsten Tagen Schluss.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Drei Jahre lang kämpfte Thomas Altendorfer um sein Herzensprojekt in Pasching (OÖ) – am Ende musste selbst ein erfolgreicher Gastro-Profi die Reißleine ziehen. Im Gespräch mit der „Krone“ spricht der Unternehmer ungewöhnlich offen über seine wohl schwerste Niederlage, schlaflose Nächte und den Moment, in dem ihm klar wurde: Diesen Kampf kann er nicht mehr gewinnen.

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Drei Jahre lang hat Thomas Altendorfer gekämpft – gegen hohe Kosten, steigende Mieten und am Ende gegen die nackten Zahlen. Gewonnen hat diesmal nicht der Unternehmer, sondern die wirtschaftliche Realität. Sein „Frieda Bier & Brösel“ in der PlusCity in Pasching muss den Gang in die Insolvenz antreten.

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