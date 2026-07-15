Stunk um Neubesetzung von Amtsdirektion in Liezen

Versetzung wird rechtlich bekämpft

Ganz so nahtlos und geordnet dürfte diese Umstrukturierung aber nicht vonstatten gehen. Denn der nun versetzte und ehemalige Stadtamtsdirektor Peter Neuhold ist mit dieser Entscheidung alles andere als einverstanden. Er hat seinen Anwalt Andreas Kleinbichler eingeschaltet. Dieser sagt: „Weder Mag. Neuhold als damaliger Stadtamtsdirektor noch andere Mitarbeiter des Stadtamtes Liezen waren in diesen Prozess einbezogen.“ Ebensowenig habe laut ihm die externe Firma dies empfohlen. Kleinbichler weiter: „Die Versetzung ist gegen seinen ausdrücklichen Willen erfolgt und wird daher mit allen rechtlichen Mitteln angefochten.“