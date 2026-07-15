Schweres Beben und grünes Licht für U-Ausschuss

Kärnten trifft im Herbst ein schweres Beben – zum Glück nur als Übungsfall für 2500 Einsatzkräfte. Andere warten lange auf Hilfe, die FPÖ bekommt ihren U-Ausschuss doch noch im Sommer.
„Wo das Epizentrum sein wird, weiß niemand“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner. Was nach einer ominösen Drohung klingt, ist nur Bestandteil einer effektiven Übung – so müssen die Einsatzkräfte Mitte November schnell und effizient reagieren.
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