Kärntner McDonald‘s-Boss auf Ideen-Suche in Vegas

Die Reise zur McDonald’s-Convention in Las Vegas traten Rudolf und Manuel Ringhofer an, die in Kärnten sieben Mäci-Filialen führen. Es handelt sich um das größte Treffen des Fastfood-Konzerns mit 15.000 Teilnehmern. Die Österreicher kehrten mit vielen Ideen zurück – auch eine völlig neue Strategie wurde vorgestellt.
Mit vielen neuen Eindrücken und konkreten Ideen ist McDonald’s-Franchisenehmer Rudolf Ringhofer von der weltgrößten McDonald’s-Convention in Las Vegas nach Kärnten zurückgekehrt. Das Treffen des Fast-Food-Konzerns gilt als wichtigstes Branchenevent des Unternehmens und versammelt 15.000 Franchisenehmer, Manager, Lieferanten und Mitarbeitende aus mehr als 100 Ländern. „Die Convention findet fast immer in den USA statt. Nur einmal gab es mit Barcelona eine Ausnahme“, erzählt Ringhofer.
Der Kärntner Unternehmer betreibt sechs McDonald’s-Restaurants im Bundesland, ein weiteres führt sein Sohn Manuel. Auf der Convention war Ringhofer ein gefragter Gesprächspartner. Denn viele Maßnahmen, die McDonald’s nun weltweit unter der neuen Unternehmensstrategie „McDonald’s NEXT“ ausrollt, werden in Kärnten bereits gelebt. So wurden vier Restaurants in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert. Auch bei Themen wie Nachhaltigkeit und Abfallwirtschaft geht Ringhofer neue Wege – etwa mit innovativen Entsorgungslösungen im Restaurant in der Völkermarkter Straße.
Neue Startegie mit veränderten Abläufen
Die neue Strategie, die von McDonald’s-CEO Chris Kempczinski vorgestellt wurde, setzt auf einfachere Abläufe, mehr Automatisierung, digitale Systeme und moderne Restaurantkonzepte. Ziel ist es, die Standorte weltweit fit für die kommenden zehn Jahre zu machen. „Viele dieser Entwicklungen setzen wir in Kärnten bereits um. Gleichzeitig haben wir neue Ideen gesammelt, die wir nun Schritt für Schritt in unsere Restaurants einfließen lassen wollen“, sagt Ringhofer.
Für Kärnten ist McDonald’s längst mehr als ein Gastronomiebetrieb. Die Restaurants zählen zu den großen Arbeitgebern des Landes, schaffen Ausbildungsplätze und arbeiten eng mit heimischen Unternehmen zusammen. Österreichweit bezieht McDonald’s zahlreiche Lebensmittel von regionalen Partnern und tausenden landwirtschaftlichen Betrieben. „Die Herkunft der Produkte wird für die Gäste immer wichtiger. Das merken auch wir“, so Ringhofer.
Auch das internationale Sponsoring spielte in Las Vegas eine große Rolle. Als Partner der FIFA begleitet McDonald’s die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Prominente Markenbotschafter wie David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry oder Lamine Yamal werben für die aktuelle Kampagne. Passend dazu gibt es limitierte Sammelbecher und ein eigenes WM-Menü – eine Aktion, die laut Ringhofer auch in Kärnten sehr gut angenommen wird.
Der „dreibeinige Stuhl“ bringt Erfolg
Den langfristigen Erfolg des Unternehmens erklärt der Unternehmer mit einem einfachen Prinzip: dem „dreibeinigen Stuhl“. „Ein Bein sind die Franchisenehmer, eines McDonald’s selbst und das dritte die Lieferanten. Nur wenn alle drei gleich stark sind, funktioniert das System“, erklärt Ringhofer. Deshalb würden Entscheidungen stets so getroffen, dass alle Beteiligten profitieren. Dieses enge Zusammenspiel habe er auch bei den Gesprächen mit der internationalen Unternehmensführung in Las Vegas wieder erlebt.
Trotz aller Digitalisierung bleibe für ihn ein Grundsatz unverändert: „Wir verkaufen nicht nur Essen, sondern Gastfreundschaft. Die Gäste sollen sich bei McDonald’s wohlfühlen.“
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