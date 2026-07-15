Kärntner McDonald‘s-Boss auf Ideen-Suche in Vegas

Der „dreibeinige Stuhl“ bringt Erfolg

Den langfristigen Erfolg des Unternehmens erklärt der Unternehmer mit einem einfachen Prinzip: dem „dreibeinigen Stuhl“. „Ein Bein sind die Franchisenehmer, eines McDonald’s selbst und das dritte die Lieferanten. Nur wenn alle drei gleich stark sind, funktioniert das System“, erklärt Ringhofer. Deshalb würden Entscheidungen stets so getroffen, dass alle Beteiligten profitieren. Dieses enge Zusammenspiel habe er auch bei den Gesprächen mit der internationalen Unternehmensführung in Las Vegas wieder erlebt.