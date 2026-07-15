Signa-Tochterfirma schlittert in Millionenpleite

Eine Spar-Tochter als Betreiber eines Einkaufszentrums und eine Signa-Tochter als Besitzerin der Liegenschaft waren in Salzburg wohl keine gute Kombination. Denn die Inhaber der Adresse direkt neben dem Hauptbahnhof schlitterten mit etwa 17,8 Millionen Euro in die Pleite.
Die Besitzergesellschaft des Einkaufszentrums Forum 1 am Salzburger Hauptbahnhof ist pleite. Bei der Firma „Forum Salzburg Immobilien GmbH“ handelt es sich um eine mittelbare Tochtergesellschaft der insolventen Signa Holding von René Benko. Die Verbindlichkeiten betragen 17,8 Millionen Euro, das Unternehmen hat keine Mitarbeiter.
Den Insolvenzantrag hat die Firma selbst eingebracht. Laut Antrag ist ein ungünstiger Vertrag mit dem Betreiber des Einkaufszentrums, einer Spar-Tochter, der Grund für die Insolvenz.
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