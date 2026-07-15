Ungeplanter Halt
Zugchef stoppt ICE, um Klopapier kaufen zu gehen
Einen Notfall der etwas anderen Art gab es am Samstag in einem Zug der Deutschen Bahn. Der Grund: Es war nicht genug Klopapier an Bord. Der Zugchef fackelte nicht lange, hielt den Zug an und sorgte im nächstgelegenen Supermarkt für Nachschub.
Auf der Fahrt von der Insel Sylt nach Berlin erlebten die Fahrgäste eine Überraschung. Der Zug blieb nämlich an einem Bahnhof stehen, der normalerweise nicht im Fahrplan steht. Doch der Stopp in Hamburg-Bergedorf war dringend notwendig. Ein Passagier hat auf Video festgehalten, wieso der Zug dort gestoppt hat. Darin ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf den Bahnsteig geeilt kommt – mit drei Packungen Klopapier.
Zug „vor Abfahrt nicht beladen“
Der Zugchef habe den Fahrgästen erklärt, dass der ICE „vor der Abfahrt nicht beladen worden“ sei, schreibt der Passagier zu dem Video, das er auf Instagram hochgeladen hat. Er feiert den Zugchef als „Mitarbeiter des Monats“. Viele Nutzer dürften seine Meinung teilen, inzwischen hat das Video mehr als 14.000 „Gefällt mir“-Angaben.
Ein Passagier hat die Einkaufsaktion des Zugchefs festgehalten:
„Das Thema hätte keine KI lösen können“, schreibt ein Nutzer unter das Video, „das nenne ich mal Service“, lobt ein anderer. „Ein Hoch auf diesen Mann!!“, wird dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn Anerkennung gezollt. Manche sind sogar der Meinung, der Zugchef hat wegen seiner Aktion eine Gehalterhöhung verdient.
Eine Sprecherin der Deutschen Bahn bestätigt den Vorfall gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Nachdem unsere Bordpersonal festgestellt haben, dass nicht ausreichend Toilettenpapier an Bord des Zuges gewesen ist, hat der Zugchef sofort gehandelt“, berichtet sie. Im Normalfall werde vor Abfahrt geprüft, ob genug Klopapier & Co. im Zug seien. Weil aber kurzfristig Personal ausfiel, wurde das diesmal nicht gemacht.
Deutsche Bahn zahlt Klopapier
Der Zugchef muss sich übrigens keine Sorgen darüber machen, dass er auf den Kosten für die drei Packungen Klopapier sitzen bleibt. „Wir begrüßen die Einsatzbereitschaft unseres Mitarbeiters. Die Kosten für das eingekaufte Toilettenpapier trägt die Deutsche Bahn“, kündigt die Sprecherin an.
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