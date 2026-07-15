Zugchef stoppt ICE, um Klopapier kaufen zu gehen

Auf der Fahrt von der Insel Sylt nach Berlin erlebten die Fahrgäste eine Überraschung. Der Zug blieb nämlich an einem Bahnhof stehen, der normalerweise nicht im Fahrplan steht. Doch der Stopp in Hamburg-Bergedorf war dringend notwendig. Ein Passagier hat auf Video festgehalten, wieso der Zug dort gestoppt hat. Darin ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf den Bahnsteig geeilt kommt – mit drei Packungen Klopapier.