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Social Media: Nachtsperre für britische Teenager

Digital
15.07.2026 12:47
Die Technologiekonzerne sollen gesetzlich zur Umsetzung der Sperre verpflichtet werden.
Die Technologiekonzerne sollen gesetzlich zur Umsetzung der Sperre verpflichtet werden.(Bild: KONSTANTIN SHISHKIN - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Großbritannien will den Zugang zu sozialen Medien für ältere Jugendliche in der Nacht standardmäßig sperren. Wie die Regierung am Dienstag in London mitteilte, sollen 16- und 17-Jährige Apps wie Instagram oder TikTok zwischen Mitternacht und 6 Uhr nur noch nutzen können, wenn sie die Voreinstellung aktiv ändern. 

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Zudem sollen Funktionen, die zum endlosen Weiternutzen animieren, standardmäßig deaktiviert werden. „Diese Maßnahmen sind entscheidend, um jungen Menschen zu dem Schlaf zu verhelfen, den sie brauchen, sich auf Schule und Ausbildung zu konzentrieren und mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen“, erläuterte Technologieministerin Liz Kendall.

Die Technologiekonzerne sollen gesetzlich zur Umsetzung der Sperre verpflichtet werden. Bei Verstößen drohten „sehr strenge regulatorische Sanktionen“, sagte der für Online-Sicherheit zuständige Minister Kanishka Narayan. Die oppositionelle Konservative Partei kritisierte die Pläne. „Sperren, die sie einfach abschalten können, werden nichts bewirken“, sagte die Bildungsexpertin der Partei, Laura Trott.

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Verbot für unter 16-Jährige angekündigt
Die britische Regierung hatte vergangenen Monat bereits ein weitreichendes Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige angekündigt. Die Regelungen sollen bis Ende des Jahres ins Parlament eingebracht werden und im Frühjahr 2027 in Kraft treten. Die betroffenen Konzerne wie Meta und TikTok äußerten sich zunächst nicht.

Die Debatte über Zugangsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche auf den vor allem aus den USA und China betriebenen sozialen Plattformen hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Viele Länder – darunter Australien, Frankreich und Italien – schränken den Zugang von Kindern zu sozialen Medien ein. In Österreich plant die Regierung ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige.

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