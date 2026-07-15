Social Media: Nachtsperre für britische Teenager

Die Debatte über Zugangsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche auf den vor allem aus den USA und China betriebenen sozialen Plattformen hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Viele Länder – darunter Australien, Frankreich und Italien – schränken den Zugang von Kindern zu sozialen Medien ein. In Österreich plant die Regierung ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige.