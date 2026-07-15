ChatGPT-Firma OpenAI arbeitet an KI-Lautsprecher

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI plant einem Medienbericht zufolge einen Lautsprecher ohne Bildschirm als sein erstes eigenes Hardware-Produkt.
Das Gerät befinde sich noch in der Entwicklung und solle als eine Art menschenähnlicher Begleiter mit Künstlicher Intelligenz (KI) im Haushalt dienen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.
Der Lautsprecher soll demnach Smart-Home-Geräte steuern, Medien abspielen, Fragen beantworten sowie auf Nachrichten reagieren und dabei auf die weitreichenden Fähigkeiten von ChatGPT zurückgreifen. OpenAI reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.
Für das vor einem Börsengang stehende Unternehmen könnte das Gerät eine neue Einnahmequelle erschließen. Vor einigen Tagen hatte Apple OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter verklagt. Der iPhone-Konzern wirft ihnen vor, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben, um den Vorstoß von OpenAI in den Markt für Unterhaltungselektronik voranzutreiben.
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