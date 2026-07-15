ChatGPT-Firma OpenAI arbeitet an KI-Lautsprecher

Für das vor einem Börsengang stehende Unternehmen könnte das Gerät eine neue Einnahmequelle erschließen. Vor einigen Tagen hatte Apple OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter verklagt. Der iPhone-Konzern wirft ihnen vor, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben, um den Vorstoß von OpenAI in den Markt für Unterhaltungselektronik voranzutreiben.